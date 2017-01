Flower Power bei der CVG

69. Karnevalssitzung am Sonnabend, 18. Februar, um 17 Uhr

Engelbostel. Die Carnevals- und Veranstaltungsgemeinschaft St. Hedwig (CVG) lädt für Sonnabend, 18. Februar, um 17 Uhr zu ihrer 69. Sitzung unter dem Motto "Flower Power" in Luhmanns Gasthaus zur Post nach Engelbostel an die Hannoversche Straße ein. Einlass ist ab 16 Uhr.„Die Vorbereitungen des bunten Programms sind lange angelaufen. Es werden Büttenreden, Tanzauftritte, Schunkellieder und allerlei Gags vorgetragen. Die Leitung der närrischen Sitzung liegt in den bewährten Händen des Präsidenten Torsten dem 1.“wirbt Ulrich Müller, Organisator der Veranstaltung.Der Kartenverkauf findet am Sonntag, 12. Februar, nach derHeiligen Messe, um etwa 12 Uhr im Pfarrheim von St. Hedwig an der Kalabisstraße 1 in Vinnhorst statt. Es können aber auch Eintrittskarten unter (0511) 74 42 25 bei Ulrich Müller vorbestellt werden, und es gibt sie an der Abendkasse. Im Kartenvorverkauf können auch gleich die Essenmarken erworben werden.