Flurreinigung in Engelbostel

Treffen am 11. März um 14 Uhr auf dem Festplatz

Engelbostel. Der Ortsrat Engelbostel lädt zur diesjährigen Flurreinigung alle Vereine, Verbände und interessierte Bürgerinnen und Bürger ein. Treffen und Abfahrt ist auf dem Festplatz am Stadtweg am Sonnabend, 11. März, um 14 Uhr. Die Landwirte, die neben dem Treckerclub wieder mit Trecker und Anhänger zur Verfügung stehen, fahren in Gruppen aufgeteilt durch die Gemarkung Engelbostel und sammeln die Hinterlassenschaften von Umweltrowdies ein. Nach derSammelaktion ist der Abschluss bei Bratwurst und Bier oder Brause, Kaffee und Kuchen beim Treckerclub in der Kirchstraße geplant.