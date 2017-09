Forschergeist gesucht

Hoppenstedt empfiehlt Kita-Wettbewerb

Langenhagen. Bereits zum vierten Mal rufen die Deutsche Telekom Stiftung und das „Haus der kleinen Forscher“ zum Kita-Wettbewerb „Forschergeist - Neugier gewinnt“ auf. Bundesweit werden Kita-Projekte gesucht, die Mädchen und Jungen für die sogenannten MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) begeistern. „Die umfassende Förderung unserer Kinder ist von großer Bedeutung für die Zukunft unseres Landes“, betont der CDU-Bundestagsabgeordnete Hendrik Hoppenstedt, der die Teilnahme am Wettbewerb empfiehlt. Eine Jury bestehend aus Fachleuten wird die Preisträger auswählen. Aus 16 Landessiegern, welche ein Preisgeld in Höhe von je 2.000 Euro erhalten, wählt die Jury am Ende fünf Bundessieger, welche zusätzlich je 3.000 Euro bekommen. Die prämierten Projekte werden am Ende veröffentlicht, um somit auch andere Fachkräfte für das Forschen und Entdecken in der Kita zu begeistern.Die Bewerbungsphase endet am 31. Januar 2018. Weitere Informationen zum Wettbewerb sowie zur Bewerbung sind auf der Internetseite www.forschergeist-wettbewerb.de zu finden.