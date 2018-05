Forschung geht immer weiter

Experte referiert am 12. Juni über Multple Sklerose

Langenhagen (ok). Sie wird die „Krankheit der 1.000 Gesichter“ genannt, verläuft bei Jedem anders und oft in Schüben. Bei der Therapie von Multipler Sklerose (MS) gibt es kein Patentrezept, heilbar ist die Krankheit zwar nicht, aber ihr Verlauf kann durchaus gelindert werden. Die Forschung geht aber auch hier immer weiter. Apotheker Carsten Lambrich, Inhaber der City-Apotheke, steht neuen Ideen und Lösungsansätzen immer offen gegenüber und freut sich deshalb am Dienstag, 12. Juni, Professor Fedor Heidenreich in seinem Seminarraum begrüßen zu können. Heidenreich ist Chefarzt der Klinik für Neurologie und der Klinischen Neurophysiologie der Diakovere Krankenhaus GmbH , Standort Henriettenstift. Er wird zwischen 17 und 19 Uhr einen Vortrag mit dem Titel „2018 – auf dem Weg zu einer individualisierten MS-Therapie“ halten. Anmeldung bitte nur über (0511) 70 33 38 oder info@dmsg-niedersachsen.de Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft, Landesverband Niedersachsen, Engelbosteler Damm 104,30167 Hannover.