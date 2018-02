Französisch, Italienisch, Spanisch

Sprachkurse für die Reise an der VHS Langenhagen

Langenhagen. „Nie mehr sprachlos im Urlaub“ ist das Motto von drei VHS-Kursen, in denen sich Reiselustige auf Französisch, Italienisch und Spanisch am 9. und 10. März für internationale Begegnungen und typische Reisesituationen fit machen können.Die Seminare finden am Freitag von 18.15 bis 21.30 Uhr sowie am Sonnabend von 9 bis 16.30 Uhr statt und laufen bereits ab einer Mindestteilnehmerzahl von sieben Personen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Weitere Informationen sind unter (0511) 7307-97 08 oder unter blauert@vhs-langenhagen.de erhältlich.