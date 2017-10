Fredermann in Godshorn

Vorstandswahl im CDU-Ortsverbands

Godshorn. Mit einem einstimmigen Votum bestimmten die Mitglieder des CDU-Ortsverbands Ute Biehlmann-Sprung für weitere zwei Jahre zu ihrerVorsitzenden. Für die Godshorner Ortsbürgermeisterin, die auch dem Ratder Stadt Langenhagen angehört, beginnt damit die fünfte Amtszeit. Zu ihrenStellvertretern wurden Jan Lehmann und Ulrich Müller gewählt.Ute Biehlmann-Sprung konnte bei der Jahreshauptversammlung 28 der 51 Mitglieder des Ortsverbandes begrüßen und sich somit über eine Rekordbeteiligungvon 55 Prozent freuen. Überrascht und ebenso erfreut war sie über den Besuchvon Rainer Fredermann, der erneut als direkt gewählter Abgeordneter denWahlkreis Langenhagen-Burgwedel-Isernhagen im niedersächsischen Landtagvertreten wird. Fredermann bedankte sich für die Unterstützung der GodshornerChristdemokraten während des Wahlkampfes und machte deutlich, dass sichdie Regierungsbildung schwierig gestalten werde. „Egal, welche Regierungauch immer zustande kommen wird, die CDU wird Verantwortung fürNiedersachsen in einer Regierung oder in der Opposition übernehmen“, soder Abgeordnete.Ute Biehlman-Sprung zog in ihrem Bericht eine positive Bilanz der politischenArbeit in den vergangenen zwei Jahren. So sei es durch die Unterstützung derzwei BBL-Ortsratsmitglieder nach 20 Jahren wieder gelungen, mit ihr eineCDU-Ortsbürgermeisterin zu stellen, die erste weibliche überhaupt. Die Zu-sammenarbeit im Ortsrat verlaufe sachorientiert und harmonisch.„Das wichtigste kommunalpolitische Anliegen war zweifelsohne unser Kampffür den dreijährigen Fortbestand des Godshorner Freibades während derSommermonate“, resümierte Ute Biehlmann-Sprung. Trotz einer gemeinsam mitdem CDU-Ortsverband Engelbostel-Schulenburg durchgeführten und von5.000 Menschen befürworteten Unterschriftenaktion sei es nicht gelungen, imLangenhagener Rat die dafür notwendige Mehrheit zu erlangen. In diesemGremium sei man mehrheitlich nicht bereit gewesen, den erforderlichenjährlichen Betriebszuschuss von 150.000 Euro zu gewähren.Neben der politischen Arbeit habe der CDU-Ortsverband eine Reihe geselligerVeranstaltungen angeboten, die großen Zuspruch in der Bevölkerung fanden.Mit dieser Symbiose aus bürgernaher Politik und Veranstaltungen, die dasZusammengehörigkeitsgefühl stärkten, wolle man auch künftig weitermachen - so der Bericht von Michael Looß von Hülst.Den neuen Ortsverbandsvorstand komplettieren: Heinz Mahlberg (Schatzmeister),Lothar Pätz (Schriftführer) sowie Kai Irmler, Ralf Mahlberg, Eckhard Nöldeke,Anka Schwardmann und Michael Sprung (Beisitzer).