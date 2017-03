Freie Plätze für Kurzentschlossene

Osterferienangebote des Teams Kinder und Jugend

Osterferienprogrammes des Teams Kinder und Jugend sind schon vergeben. Trotzdem möchte das Team Kinder und Jugend darauf hinweisen, dass es in zwei Projekten noch Restplätze gibt, so dass auch Kurzentschlossene noch die Möglichkeit haben, in der ersten Osterferienwoche dabei zu sein. Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren können noch zum Tanzprojekt „Kinderträume“ angemeldet werden, das vom 10. bis 13. April jeweils von 10 bis 13 Uhr im Haus der Jugend stattfindet. Für Kinder im Alter von sechs bis neun Jahren gibt es noch einige Plätze im Projekt „Wilde Tierwerkstatt“, das vom 10. bis 13. April jeweils von 9 bis 13 Uhr im Jugendtreff Engelbostel/Schulenburg stattfindet. Eine persönliche Anmeldung ist allerdings erforderlich. Bis zu den Ferien hat das Anmeldebüro im Haus der Jugend montags bis donnerstags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Telefonische Informationen erteilen die Mitarbeiter des Teams Kinder und Jugend unter der Telefonnummer (0511) 73 07 99 50.