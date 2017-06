Freiraum-Safari in Wiesenau

Besondere Stadtteilrundgänge am 16. Juni um 16.30 und 19 Uhr

Langenhagen. Die Stadt Langenhagen lädt im Rahmen des Sanierungsprogramms „Soziale Stadt - Wiesenau“ zu Freiraum-Safaris am Freitag, 16. Juni, ein. Sie beginnen um 16.30 Uhr sowie um 19 Uhr. Treffpunkt ist am Quartiersplatz Freiligrathstraße, Ecke Liebigstraße.Die moderierten Stadtteilrundgänge finden in Kleingruppen statt und werden etwa eineinhalb Stunden dauern. Die ausgewählten Stationen führen unter anderem zum Regenrückhaltebecken in der Nähe der Hackethalstraße sowie den Flächen im Kreuzungsbereich Liebigstraße, Ecke Wilhelm-Busch-Straße. Die Landschaftsarchitekten des Büros „Gruppe Freiraumplanung“ werden in einem dialogorientierten Verfahren die Hinweise, Anregungen und den Austausch aus diesen Rundgängen in den weiteren Planungsprozess einfließen lassen.Die Freiraum-Safari ist ein Baustein des Prozesses zur Erstellung des Grün- und Freiraumkonzeptes. Die Frei- und Grünflächen sind im Sanierungsgebiet aufgrund verschiedener Restriktionen und Funktionsüberlagerungen eingeschränkt nutzbar. Zur Attraktivität des Stadtteils wird der öffentliche Raum auf seine Umgestaltungspotentiale hin untersucht und eine Konzeption sowie Rahmenplanung entwickelt.Im nächsten Ausblick werden dann die privaten Flächen auf mögliche Veränderungen überprüft. Bei dem Frühlingsfest Wiesenau am 21. Mai haben sich bereits Grundstückseigentümer in eine Liste eingetragen und Interesse an der aktiven Mitarbeit bekundet. Mit einem „Baukastensystem“ sollen Grundstückseigentümer Anreize erhalten, in Eigenleistung aktiv zu werden. In Beratungsgesprächen werden die Möglichkeiten über Förderzuschüsse herausgearbeitet. Ziel des Frei- und Grünflächenkonzeptes im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Soziale Stadt – Wiesenau“ ist es, diese Erfahrungen als Basis für weitere Entwicklungsschritte zu nutzen.