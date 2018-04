Friedlicher Verlauf

Bilanz nach den Osterfeuern

Langenhagen. In allen Ortsteilen und in der Kernstadt brannten die Osterfeuer, viele Besucher freuten sich daran. Die Organisatoren waren allesamt bestens vorbereitet. Bisher sind keine Meldungen zu Ausschreitungen oder größeren Problemen notiert worden. Im Gegenteil: Die Osterfeuer sind ein willkommener Treffpunkt, um die Nachbarschaft zu pflegen, mit Freunden und Bekannten in das Gespräch zu kommen oder sogar bis spät in die Nacht bei toller Partymusik zu tanzen, wie in Hainhaus beim Osterfeuer der Kaltenweider Jugendfeuerwehr.