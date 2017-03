Frühling zieht in das CCL ein

Gewinnspiel und Osterhasen-Besuche

Langenhagen. Zwei Wochen lang, von Montag, 27. März, bis Sonnabend, 8. April, zieht der Frühling in besonderer Weise in das CCL ein. Kunstvoll und prächtig werden Beete in Form von Blütenblättern angelegt. Bepflanzt werden die Beete mit farbenprächten Frühjahrsblühern. Primeln, Narzissen, Tulpen und viele weitere Klassiker werden mit ihren Blüten bezaubern. Zwei Wasserspiele am Quellenbrunnen geben der Gestaltung zusätzliche Lebendigkeit.CCL-Besucher können an einem Ostergewinnspiel teilnehmen. In den Oster-Pflanzbeeten sind Buchstaben zu finden. Wer sie entdeckt und in die richtige Reihenfolge bringt, kann an der Verlosung teilnehmen und mit etwas Glück einen Centergutschein in Höhe von 200 Euro gewinnen. Teilnehmer schicken das Lösungswort einfach mit Angabe von Namen und Telefonnummer bis zum 17. April per E-Mail an centermanagement@cc-langenhagen.de.Ostersonnabend ist es soweit: Am 15. April kommt der Osterhase in das CCL und verteilt Süßigkeiten an die kleinen Besucher.