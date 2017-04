Fünf Zwerge im Kindergarten

St. Paulus-Gemeinde brachte Obst und Gemüse näher

Langenhagen. Die zukünftigen Schulkinder der St. Paulus-Gemeinde nahmen an einem besonderen Workshop in Kooperation mit dem REWE-Markt im CCL teil.Eine Ernährungsberaterin kam, gemeinsam mit der Marktleitung des REWE-Marktes und deren Kollegin, in den Kindergarten. Gemeinsam haben sie von dem Programm "Fünf Zwerge" erzählt, dass den Kindern Obst und Gemüse näher bringen soll. Es gab abwechslungsreiche Aktionen, die den Kindern viel Freude bereitet haben und auch nachhaltig im Gedächtnis geblieben sind. Zum Ende durfte jedes Kind mit Hilfe der beiden REWE-Kolleginnen eine eigene Tüte mit Obst und Gemüse füllen.Die Rückmeldungen der Eltern waren sehr positiv, weil die Kinder tatsächlich eher Obst und Gemüse gegessen haben und darauf geachtet haben, dass es die fünf Portionen sein sollen.