Für Jeden ist etwas dabei

5. November – Herbstkonzert der Musikschule bei freiem Eintritt

Langenhagen (ok). Ihre große Vielfalt stellt die Langenhagener Musikschule beim Herbstkonzert mit einem bunten Querschnitt ihrer Arbeit vor. Das Konzert geht am nächsten, Sonntag, 5. November, ab 17 Uhr im Theatersaal über die Bühne; Einlass ist um 16.30 Uhr. Das Jugendblasorchester eröffnet das Konzert. Solisten treten am Klavier, Marimbaphon und Cello auf; ein Gitarren-Trio, Klarinetten-Trio, Querflöten-Trio und ein Blockflötenquartett vertreten die Klein-Ensembles. Ein Kammerstreichensemble und das sehr beliebte Violinensemble bieten abwechslungsreiche Musik. Die BigBnd beschließt das Konzert mit fetzigen Klängen. Die Moderation übernimmt Musikschulleiter Manfred Unger.