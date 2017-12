Für Kinder unterwegs

"UPS Christmas Truck" fährt wieder

Langenhagen. Bereits zum neunten Mal in Folge unterstützen UPS-Mitarbeiter den Weihnachtsmann. Im Rahmen der "UPS Christmas Truck Spendenaktion" wird ehrenamtlich Spielzeug für lokale Einrichtungen für Kinder gesammelt. Ab sofort und bis zum 22. Dezember nehmen die UPS-Zusteller Spielsachen mit, die gespendet werden. Zudem können Spenden in der UPS-Niederlassung, Rehkamp 15, abgegeben werden. Das in Hannover und Umgebung gesammelte Spielzeug geht an die Toys Company Neuss.Das Aushängeschild der Aktion ist der "UPS Christmas Truck", erkennbar an der großen, roten Weihnachtsmütze auf dem Dach. Dieser dient als Sammelstelle.