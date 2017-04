Für Neugierde und Ernsthaftigkeit in der Praxis

Pädagogische Kita-Fachkräfte bekommen Zertifikat "Qualifizierte Praxisanleitung"

Langenhagen. Die Zertifikate „Qualifizierte Praxisanleitung“ wurden gemeinsam von Martina Lambatz vom Forschungs- und Entwicklungsinstitut pädquis und Heidi von der Ah, Leiterin der Abteilung „Jugend, Familie, Soziales“, überreicht. 16 pädagogische Fachkräfte aus städtischen Kindertageseinrichtungen haben sie erhalten, nachdem sie eine viertägige Qualifizierung absolviert hatten. Diese Fortbildung begann im September. Die Übergabe erfolgte bei einem so genannten Reflektionstag im Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel.Für Martina Lambatz war es ein besonderer Kurs, weil er ein Pilotprojekt war. „Gemeinsam mit und für Euch haben wir dieses Angebot entwickelt“, so Lambatz. Und das offenbar sehr erfolgreich, denn bereits im November startet ein zweiter Kursus für pädagogische Fachkräfte aus den städtischen Kindertageseinrichtungen in Langenhagen.Lambatz lobte die männlichen und weiblichen Mitstreiter dafür, dass sie viel hinterfragt hätten, für ihre Neugierde und ihre Ernsthaftigkeit bei den Praxisaufgaben. Gemeinsam seien viele Ideen entwickelt worden.Außerdem erhielten die Teilnehmer einen sogenannten Wendekreisel (mit dem richtigen Dreh rotiert er auf dem Kopf). Die Wendekreisel stünden für den Wunsch, dass die Fachkräfte auch weiterhin bei ihrer Arbeit einen Perspektivwechsel wagten.Eine Sprecherin der Gruppe resümierte die vorangegangenen Tage als „umfassend praktisch. Wir haben viele Ideen erhalten und viel reflektiert.“ Es sei „eine super Stimmung und eine tolle Arbeitsatmosphäre“ gewesen. Patrick Walter aus der Kita Krähenwinkel sagte: „Die Fortbildung war sehr aufschlussreich. Ich habe viele Methoden für mich mitgenommen, die ich gerne bei meinen Auszubildenden anwenden möchte und werde.“ Susanne Wesemann ebenfalls aus der Kita Krähenwinkel ergänzte: „In der Kita Krähenwinkel haben wir mit dem Lernort Praxis so gute Erfahrungen gemacht, dass wir diese mit unseren Kolleginnen und Kollegen in den anderen Einrichtungen teilen wollten. Daraus entstand die Idee für diese Fortbildung. Für uns alle ist eine qualifizierte Praxisanleitung wichtig, weil wir so neue Fachkräfte gewinnen können. Es hilft uns unseren Auszubildenden und Praktikanten, Lust auf diesen Beruf zu machen.“