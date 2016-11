Fuhbuschkönigin wird erkoren

Närrische Ritterschaft lädt für 14. November ein

Langenhagen. Die Närrische Ritterschaft Rot-Gelb kürt ihre Fuhbuschkönigin am Montag, 14. November. Ab 19 Uhr wird an diesem Tag die Session 2016/2017 in derFesthalle im Eichenpark, Stadtparkallee 12, eröffnet. Nach der Inthronisierung der Prinzenpaare der Landeshauptstadt Hannover erfolgt traditionsgemäß die Kürung der Fuhbuschkönigin in Langenhagen. Die Ritterschaft lädt die Langenhagener dazu recht herzlich ein. Nach Übergabe des Stadtschlüssels der Stadt Langenhagen wird im Beisein vieler Ehrengäste und Karnevalisten ein buntes Programm geboten.Eintrittskarten sind erhältlich an der Abendkasse oder telefonisch unter (0511) 75 32 77 oder 0170 315 98 29.