Fußgängerin eingeklemmt

Schwere Handverletzung bei Unfall

Langenhagen. Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Walsroder Straße ist es am Montagvormittag, gegen 11.30 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem sich eine 80-Jährige schwer verletzt hat.Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei wollte der 37-jährige Fahrer eines Sattelzuges den Discounter beliefern und fuhr dazu mit seinem LKW über den Kundenparkplatz in Richtung der Zuwegung für den Anlieferverkehr. Zur gleichen Zeit war die Seniorin gemeinsam mit ihrer Tochter auf dem Weg zu deren Auto, um Einkäufe einzuladen. Offensichtlich achtete die 80-Jährige hierbei nicht auf den seitlichneben ihr vorbeifahrenden Liefer-LKW, ging zur Rückseite des Autos und öffnete trotz eines Warnrufes des 37-Jährigen die seitlich aufschwingende Hecktür des Geländewagens. Im weiteren Verlauf wurde ihre Hand von der hinteren linken Ecke des Sattelanhängers eingeklemmt. Die Seniorin kam mit ihrer schweren Handverletzung mit einem Rettungswagen zur stationären Aufnahme in eine Klinik.