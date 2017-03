Gärtner setzen bleibendes Zeichen

Blutbuche am Walter-Raap-Weg gepflanzt

Langenhagen (gg). Mit zahlreichen Fachthemen haben sich die Delegierten des Wirtschaftsverbands Gartenbau beim Kreisverbands-Treffen beschäftigt. Die Langenhagener Gärtnerin Birgit Ehlers-Ascherfeld ist Vorsitzende und so lag es nahe, dass für den Tagungsort passend das hiesige Achat-Hotel gewählt wurde. „Entwicklungen bei der Produktion, im Handel und in der Dienstleistung wurden erörtert“, erklärt sie im Pressegespräch zu den Tagungsthemen. Der Tradition dieser Zusammenkünfte folgend, wurde nun als bleibendes Zeichen ein Baum gepflanzt: eine Blutbuche am Walter-Raap-Weg (nördliche Seite, von der Walsroder Straße aus sichtbar). „Wir freuen uns, einen Beitrag für das Grün in der Stadt leisten zu können“, sagt Birgit Ehlers-Ascherfeld zur jährlichen Baum-Spende, die nun im 71. Jahr Langenhagen zu Gute kommt.