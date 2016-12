Gala am Gymnasium zum 50-Jährigen

Ministerin Frauke Heiligenstadt zu Gast

Langenhagen (gg). Flott und jugendlich und dennoch im klassischen Rahmen mit Musik und Reden war der Festakt zum 50-jährigen Bestehen des Gymnasiums gegossen. Ein Zeichen der Würdigung setzte Kultusministerin Frauke Heiligenstadt mit ihrem Besuch in der Aula.Neben ihren Grußworten betonte die Ministerin die Chancen, die sich aus ihrer Politik entwickeln. Die Umstellung des Abiturs von Jahrgang 12 auf Jahrgang 13 biete gute Perspektiven. Die Wandlung werde mit hohem Aufwand verbunden sein, der aber als positive Herausforderung zu verstehen sei. „Die Schule ist ein Lebensraum geworden“, sagte Frauke Heiligenstadt und lobte die moderne Ausrichtung am Langenhagener Gymnasium. Beachtlich sei der Leistungsanspruch und die Leistungsfähigkeit an dieser Schule. Dass hiesige Gymnasiasten in den vergangenen Jahren bereits zwei Mal am Robo-Cup (Wettbewerb für Programmierer) auf Weltmeisterschaftsniveau teilgenommen haben, sei ebenso Beleg dafür wie die Auszeichnung „Schülerfriedenspreis 2016“. Als „persönliches Anliegen“ beschrieb die Ministerin diesen Preis, ausgelobt vom Niedersächsischen Kultusministerium für Leistungen, die das Zusammenleben mit Fremden fördern, Völkerverständigung verbessert, Gewalt vorbeugt und Vorurteile abbaut. Das Lob der Ministerin spiegelte sich in der Ankündigung von Schulleiter Matthias Brautlecht: „Wir sehen hier, wie bunt und vielfältig sich eine Schule zeigen kann. Das ist uns wichtig.“ Beste Chancen für alle Schüler sollen geschaffen werden – die Basis für Lebenswege. Denselben reflektierten ehemalige Schüler gern, darunter Andreas Blasche-Hesse, Dezernatsleiter in der Niedersächsischen Landesschulbehörde. Er grüßte ebenso gerne wie Bürgermeister Mirko Heuer, der zudem sogar private Einblicke gewährte und Fotos aus seiner Schulzeit zeigte. „Ich habe damals nicht geahnt (Abitur im Jahr 1985), dass ich nun wieder und enger denn je mit der Schule verbunden bin“, sagte er scherzhaft mit Blick auf die anstehenden großen Pläne zum Neubau. Matthias Brautlecht versah er mit dem Adjektiv nervig. Mirko Heuer betonte: „Im positiven Sinn. Er spricht mir aus dem Herzen, wenn er für die Schule kämpft“. Ganz und gar nicht kämpferisch, sondern leicht und mit gelungenem Swing spielten die Schüler eine ganz andere Klaviatur. Die Big Band "Port O´Call" unter der Leitung von Joachim Krause lieferte tolle Musik. Der Chor brachte nicht nur schöne Stimmen zu Gehör, sondern zeigte Entertainer-Qualität. Und Oberstufenschüler verknüpften Gesang und Theater mit sympathischem Augenzwinkern.