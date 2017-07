Galopprennen, Live-Acts, Kinderfest

Der große Jubiläumsrenntag auf der Neuen Bult

Langenhagen. Eine festliche Jubiläumszeremonie, acht Galopprennen, prominente Live-Acts und ein großes Kinderfest: So begeht der Hannoversche Rennverein sein 150-jähriges Jubiläum. Wer das gesamte Programm von Beginn an genießen möchte, muß bereits um 12 Uhr vor Ort sein: Dann beginnen die Feierlichkeiten im Absattelring — mit dem Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover, Stefan Schostok, dem Bürgermeister der Stadt Langenhagen, Mirko Heuer, und Albrecht Woeste, dem Präsidenten des Direktoriums für Vollblutzucht und Rennen. Zeitzeugen wie Erika Buhmann, Hein Bollow und Otto-Werner Seiler kommen in einer von Thorsten Castle moderierten Talkrunde zu Wort.Sportlicher Mittelpunkt des Tages sind zwei jeweils mit 25.000 Euro dotierte Internationale Listenrennen für Stuten. Im Großen Jubiläumspreis derWohnungswirtschaft über 2000 Meter kämpfen dreijährige Stuten um den Sieg. Jens Hirschberger schickt Pemina mit Alexander Pietsch ins Rennen. Die Stute lief bereits in Grupperennen nach vorne, ist am höchsten eingeschätzt und geht als Mitfavoritin an den Start. Zu den schärfsten Gegnerinnen gehören die beiden Vertreterinnen aus dem Stall von Peter Schiergen: Ashiana mit Andrasch Starke (kommt mit einem feinen Sieg aus Baden-Baden) und Margie’s Music mit Filip Minarik. Waikita mit Derbysiegreiter Maxim Pecheur und Honey Honey mit Martin Seidl gelten große Hoffnungen. Als Lokalmatadorin rückt in diesem recht offenen Rennen die Brümmerhoferin Anna Magnolia (Wladimir Panov) in die Startmaschine ein.Im Großen Jubiläumspreis von Bentley & Aerowest startet ein äußerst qualitätvolles Feld älterer Stuten über eine Distanz von 2.200 Meter. Sarandia (Andrasch Starke), Kasalla (Martin Seidl) und Fosun (Maxim Pecheur) sind in Top-Form, Son Macia (Eduardo Pedroza) könnte allen einen Strich durch die Rechnung machen.Der Preis der Dr. Klein Firmenkunden AG, ein Ausgleich I für 3-jährige und ältere Pferde (22.500 Euro, 1.750 Meter) und weitere fünf Rennen runden das Galopper-Programm ab.Das außergewöhnlich große Rahmenprogramm wird einem Jubiläumsrenntag mehr als gerecht: Der Rennverein hat prominente Live-Acts engagiert, die im Rahmen eines ffn-Kinderfestes auftreten. Dabei sind die "Frank und seine Freunde Zappeltiershow“, Carlotta Truman, Marc Terenzi, Pietro Lombardi und zum Abschluss gegen 18 Uhr Lotto King Karl. Durch das Bühnenprogramm führt ffn-Morgenmän Franky.Über das Bühnen-Kinderfest hinaus steht den kleinen Besuchern zum Jubiläum ein besonders großes Kinderland zur Verfügung. Witzige Einlage: Ein Kamelrennen, bei dem die Jockeys die Schnelligkeit der Wüstenschiffe testen wollen. Das "Kamel-Derby" ist mit einer Kindertombola verbunden, bei der wertvolle Preise wie Eintrittskarten für ein Heimspiel von Hannover 96, für das Rasti-Land in Salzhemmendorf, die Bowling World Hannover und den Erlebnis-Zoo Hannover zu gewinnen sind.Eine Bentley Motorsport Softshelljacke, Eintrittskarten für ein Heimspiel von Hannover 96 sowie für das GOP Varieté – Theater Hannover und Einkaufsgutscheine bis zum Wert von 100 Euro für die Ernst – August – Galerie Hannover locken bei Teilnahme an der Lucky Loser-Wettnietenverlosung.Die Jubiläumsfeier in der Garden Lounge findet von 12 bis 13.30 Uhr statt, das erste Rennen startet um 14 Uhr, das Kamel-Derby um etwa 16.15 Uhr, das letzte der acht Rennen um etwa 17.45 Uhr. Um 18 Uhr endet das Bühnenprogramm mit dem Auftritt von Lotto King Karl.