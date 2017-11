Ganz im Zeichen des Tangos

Kunstausstellung und Tangotanzabend am 18. November im Bahnhof Pferdemarkt

Langenhagen (ok). Es soll der Abend des Tangos im Bahnhof Pferdemarkt werden. Die historische Halle wird am Sonnabend, 18. November, ab 19 Uhr ganz in die Kunst, die Klänge des erotischen argentinischen Tanzes und die Farben und Bilder der Visual live performance eintauchen. Gastronom Ingo Welt hat sich hier mit seinem „Café & Restaurant Emma“ angesiedelt, nutzt den Raum für besondere Anlässe und kulturelle Veranstaltungen.Zur Einführung in die Ausstellung spricht Gerold Eppler, kommissarischer Direktor des „Museums für Sepulkralkultur“. Anschließend steht eine getanzte Spurensuche unter dem Motto „Alle Lust will Ewigkeit – vom Tango zum Totentanz“ von Gastgeber Uwe Spiekermann und Gästen geben. Den Totentanz hat Steinbildhauermeister Uwe Spiekermann mit Hilfe von drei Paaren dargestellt – ein sinnlicher Verführer tanzt den Tango, den erotischen Tanz der Verführung. Die drei Figuren symbolisieren Frühling, Sommer und Herbst als verschiedene Lebensabschnitte vom Jüngling über die Blüte des Lebens bis hin zur Vertrautheit. Und Uwe Spiekermann fragt: „Der Winter. Die Zeit der Einkehr und Besinnung. Steckt sie nicht in jedem Tanzpaar und in uns allen?“ Entworfen wurden die kleinen Skulpturen für eine Grabstele für die Bundesgartenschau Havelregion 2015. Ausgezeichnet wurde es mit einer Goldmedaille und dem Publikumspreis in Gold. Gastkünstler sind an dem Abend Edda Grossman, Malerei, und Guido Kratz, Skulptur.Und ab 20 bis gegen 1 Uhr kann dann kräftig das Tanzbein geschwungen werden. Der offene Tangotanzabend mit der Musik der goldenen Epoche des Tangos, dem Tango der Bühnenshows, Elektrotangos sowie Non- und Neotangos. Eine Visual Live Performance des Künstlers Andreas Lange wird immer wieder eine Motivwelt aufnehmen, die sich mit dem Thema Vergehen und Wiedergeburt auseinandersetzen. Der Eintritt zu diesem einzig- und unartigen Abend in der historischen Bahnhofshalle ist frei.