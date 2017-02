Musical- und Chansongala am 4. Mai

Krähenwinkel. Der Musikalische Salon Langenhagen 2017 öffnet seine Türen am 4.Mai 2017 Im Dorfgemeinschaftshaus Krähenwinkel. Bei der Reihe „Musikalische Reisen durch europäische Städte und Länder“ reist Operamobile am Donnerstag, 4. Mai, um 15 Uhr mit seinen Gästen nach Paris. Mit Melodien aus Operette, Musical und Chanson erwartet die Besucher eine intensive musikalische Tuchfühlung mit Paris der Stadt der Liebe. Graf Danilo finden wir wie immer im „Maxim“ bei Lolo, Dodo und Chouchou, am Montemartre gibt es „Milord“ und „Chansons d´ Amour“ zu hören und dann „Im Cafe de la Paix“ „Padam, Padam“ und Cole Porters Titelmelodie“ Ganz Paris träumt von der Liebe“. Kartenreservierung und Info unter (0511) 2 13 59 0.