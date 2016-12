Gebiss gefunden

Spaziergängerin kümmert sich

Kaltenweide (gg). "Wer vermisst sein Gebiss", ist die große Frage nach dem Fund desselben auf dem Zellerie-Parkplatz am Mittwochmorgen. Eine Spaziergängerin hob es auf und nahm es mit. An der Fundstelle wäre es sonst sicherlich zu schaden gekommen, denn dort wird ständig ein- und ausgeparkt. Nun hofft sie, dass sich ein Besitzer meldet. Sie sagt: "Dass es fehlt, müsste ja auffallen." Bereits nachgefragt hat sie beim Zahnarzt in der Ortschaft, Jörg Riechers an der Kananoher Straße, ob jemand sich dort in misslicher Lage gemeldet habe. Bisher ist das leider nicht der Fall. Daher nun der ECHO-Aufruf: Wer sein Gebiss am Mittwochmorgen oder am Abend zuvor auf dem Zellerie-Parkplatz verloren hat und es zurück haben möchte, meldet sich bitte unter folgender Telefonnummer: (0511) 77 65 11.