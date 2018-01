Gefragt und außergewöhnlich

Sonntags-Konzert in der Pauluskirche am 28. Januar

Langenhagen (ok). Anastassja und Anya Alekseichyk konzertieren am Sonntag, 28. Januar, ab 17 Uhr in der Pauluskirche. Anastssja ist mittlerweile eine gefragte Liedbegleiterin und Solistin am Flügel; Anya zeigt ihre außergewöhnliche Begabung an der Violine. In der Pauluskirche präsentieren die beiden Schwestern Stücke der klassischen Musik sowie der leichten Muse, unter anderem von Brahms, Chopin und Ravel. Der Eintritt ist frei, über eine Spende würden sich die Künstlerinnen freuen. Die beiden gehören zu einer Familine professioneller Musiker aus Minsk in Weißrussland, die seit vielen Jahren in Deutschland mit zunehmendem Erfolg konzertiert.