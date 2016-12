Verein "Hilfe für das junge Leben" sammelt

Langenhagen. Der Verein "Hilfe für das junge Leben" in Zusammenarbeit mit dem Gymnasium und dem katholischen Zwölf-Apostel-KIndergarten sammelt Geld und Weihnachtspakete, die Anfang Januar an bedürftige Kinder überreicht werden. Auch 20 Jahre nach dem Bürgerkrieg in Bosnien-Herzegowina leiden noch viele Kinder unter den Folgen des Krieges, weil sie sich kein Weihnachtspaket leisten können, sei es in den Familien oder im Kinderheim. Deswegen bittet der Verein die Langenhagener Bürger um Unterstützung der Geschenkaktion. Jeder Euro hilft. Spenden können auf folgende Kontonummer überwiesen werden: Hilfe für das junge Leben, Sparkasse Hannover IBAN: DE08 2505 0180 0009 0201 81, Stichwort "Weihnachtspakete".