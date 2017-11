Gemischt und populär

Jugendblasorchester konzertiert am 2. Dezember in Godshorn

Langenhagen. Das Jugendblasorchester Langenhagen hat sich am vergangenen Wochenende für eine intensive Probenphase in die Blockhütten von Abbensen zurück gezogen. Hier wollen die Jungen Musiker der IGS Langenhagen und der Musikschule unter der Leitung von Claudius Netzel und Stefan Polzer ihr großes Adventskonzert vorbereiten. Das Konzert wird am Sonnabend, 2. Dezember, um 15 Uhr in der Kirche zum Guten Hirten statt finden. Der Eintritt ist frei, es wird ein gemischtes, populäres Programm geboten.