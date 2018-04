Genau die richtige Entscheidung

Oliven Apotheke feiert zehnten Geburtstag am Bertha-von-Suttner-Ring

Kaltenweide (ok). Die Entscheidung nach Kaltenweide an den Bertha-von-Suttner-Ring zu gehen war goldrichtig. Im April 2008 war Apotheker Jan Waldhecker mit seiner Oliven Apotheke der erste am Standort. Damals war noch nicht abzusehen, wie rasant sich das Weiherfeld und vor allen Dingen auch das Gesundheitszentrum mit einem breiten Mix an Ärzten entwickeln würde. „Wir haben hier eine gesunde Mischung aus jungen Familien und älteren Mitmenschen“, sagt Jan Waldhecker, der vor eineinhalb Jahren auch noch die Apotheke in der Eichstraße in Krähenwinkel übernommen hat. Mittlerweile beschäftigt der Apotheker rund 20 zuverlässige Mitarbeiter, von denen Viele seit Jahren bei ihm arbeiten. Die Oliven Apotheken sind beide hochmodern aufgestellt; seit vier Jahren wird in Kaltenweide mit einem Kommissionierer gearbeitet, der 7.793 Medikamente mit 2.112 identischen Pharmazentralnummern fasst. Das Regalprinzip ist damals ad acta gelegt worden; der Kunden profiitiert von der intensiveren Beratungszeit. Ein besondere Spezialität der Oliven Apotheke ist die Tier-Apotheke. Am Sonnabend wird von 10 bis 14 Uhr ein großes Familienfest gefeiert und überhaupt bringt sich das Team der Oliven Apotheke intensiv in den Ort ein, ist zum Beispiel immer zur Adventszeit und auch beim IWK-Fest vertreten.