Gesprächskreise in der VHS

Langenhagen. Interessante Vorträge erleben, neue Anregungen sammeln, mit anderen über das Gesehene und Gehörte diskutieren: Das bieten die Gesprächskreise der VHS. In den zwei Reihen, die am Dienstag- und Donnerstagvormittag stattfinden, gibt es eine bunte Themenauswahl wie "Bildende Kunst", "Ferne Länder", Musik, Politik, "Historische Ereignisse", Gesundheit oder "Sicherheit im Alltag". Das Dienstagsgespräch beginnt am 5. September und findet an zwölf Vormittagen von 10 bis 11.30 Uhr statt. Das Donnerstagsgespräch läuft ab 7. September zwölf Mal zur gleichen Uhrzeit.

Anmeldungen nehmen die VHS-Geschäftsstellen an der Stadtparkallee 35 oder an der Konrad-Adenauer-Straße 17 persönlich oder per E-Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.