Gesprochene Geschichten

Hörbuchkoffer zum Ausleihen

Langenhagen. Der Verein "win - Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover GmbH" bietet ab Februar auf Bestellung den Verleih eines Hörbuch-Koffers an. Darin sind Krimis, Romane und Ratgeber. Interssierte melden sich im Quartierstreff an der Freiligrathstraße 11 oder telefonisch unter (0511) 86 04 216 und können den Hörbuchkoffer bestellen. Auf Wunsch wird der Koffer bebracht und wieder abgeholt. Im Koffer befinden sich spannende und interessante Hörbücher sowie ein CD-Player, der sehr einfach zu bedienen ist. Die Idee ist, dass Menschen, die möglicherweise aus Altersgründen nicht mehr so gut lesen können, weiterhin Geschichten genießen können. Der Bestand wechselt regelmäßig, so dass immer etwas Neues im Koffer zu finden ist. Und vielleicht gründen sich ja Hörbuchgruppen bei einer Person zu Hause?Das Angebot richtet sich an ältere oder kranke Menschen aus Wiesenau, die gerne kostenfreien Hörstoff nach Hause geliefert bekommen möchten. Es erfolgt eine kurze Einweisung, damit das Abspielgerät auch genutzt werden kann. Dann kann der Koffer maximal für drei Tage ausgeliehen werden. Der Hörbuchkoffer kann ab Februar bestellt werden.