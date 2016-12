Gesund und fit in das Jahr 2017

Paracelsus-Klinik ädt zum ParaWeight-Informationsabend für 12. Januar ein

Langenhagen. Abnehmen auf natürliche Weise - Dank der drei Säulen Ernährungs-, Mental- und Bewegungstraining ist das Kursprogramm ParaWeight der Paracelsus-Klinik am Silbersee seit 2007 sehr erfolgreich. Ausgebildete Trainer und kleine Gruppen bilden den optimalen Rahmen für das Ziel zur Gewichtsabnahme. Der Kurs dauert zwölf Wochen und findet dienstags und donnerstags statt. Sie bekommen am Ende des Kurses eine Ernährungs- und eine Bewegungs- Bescheinigung, um Zuschüsse zum Kurs von der Krankenkassen zu beantragen. Der neue Kurs startet ab dem 17. Januar. Um eine Anmeldung zur kostenfreien Informationsveranstaltung am Donnerstag, 12. Januar, im Konferenzraum der Paracelsus-Klinik am Silbersee wird unter Telefon (0511) 77 94-0 oder langenhagen@paracelsus-kliniken.de gebeten.