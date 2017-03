Gesundheitswochen gut angenommen

Fachvorträge, Probierstände und Aktionen lockten ins CCL

Langenhagen (sch). Am Sonnabend enden die Gesundheitswochen im City Center Langenhagen. Über 14 Tage hinweg bot das CCL Fachvorträge und Aktionen an, die zahlreiche Gäste begeisterten. Am Freitag setzen die Organisatoren noch einmal ein Highlight zum Tagesthema „gesund genießen“. Neben Probierständen für gesunde Ernährung bot die City Apotheke Blutzuckertests an und stellte wie bereits in den vergangenen zwei Wochen ihren Seminarraum für einen Fachvortrag zur Verfügung. Michael Neubauer, Chefarzt für Innere Medizin und Diabetologie an der Paracelsus Klinik Langenhagen, der zum Thema „Naht das Ende der Zuckerkrankheit?“ referierte, durfte sich über einen ausgebuchten Vortrag freuen. Carsten Lambrich, Inhaber der City Apotheke, zog denn auch ein durchweg positives Fazit der Gesundheitswochen: „Ich finde es toll, dass die Gäste des CCL so gesundheitsbewusst und interessiert reagiert haben“, lobt der Apotheker die Resonanz des Publikums. „Einmalig seit Bestehen des Centers ist, dass wir über zwei Wochen hinweg werktäglich eine neue Aktion zu wechselnden Gesundheitsthemen anbieten konnten. Am Ende hat sich gezeigt, dass die Mischung allgemeiner und fachspezifischer Gesundheitsthemen richtig war“, betont Lambrich.BU: Anlässlich der Gesundheitswochen bot Apotheker Carsten Lambrich (rechts) kostenlose Blutzuckertests in der City Apotheke an. Foto: Th. Schirmer