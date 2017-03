Gesundheitswochen locken ins CCL

Interessengemeinschaft organisiert umfangreiches Programm

Langenhagen (sch). Kein anderes Thema beschäftigt die Deutschen so sehr wie die eigene Gesundheit. Unter dem Motto „Fit und gesund 2017“ finden vom 20. März bis 1. April im City Center Langenhagen Gesundheitswochen statt. Initiator ist die Madsack Mediengruppe in Zusammenarbeit mit der Interessengemeinschaft des City Center Langenhagen. „Da wir unsere Langenhagener Geschäftsstelle im Center haben, freuen wir uns umso mehr, dass wir hier im Schulterschluss mit unseren Nachbarn ein umfangreiches Programm rund um das Thema Gesundheit realisieren können“, erläutert Regionalverlagsleiter Thorsten Schirmer. Kern der Gesundheitswochen im CCL bildet ein umfangreiches Vortragsprogramm, für das die City Apotheke ihren Seminarraum im ersten Stock des Bestandsbaus (Zugang über den Innenhof neben der Bowlingbahn) zur Verfügung stellt. Darüber hinaus unterstützte Apotheker Carsten Lambrich die Suche nach geeigneten Referenten durch seine guten Kontakte zu den örtlichen Fachärzten. „Ein so umfangreiches Vortragsprogramm ist auch für uns eine neue Erfahrung“, betont Lambrich, dem die gesundheitliche Aufklärung ein besonderes Anliegen ist. Frank Biering, Vorsitzender der Interessengemeinschaft CCL, hebt den besonderen Gesundheits-Schwerpunkt des Centers hervor: „Wir wollen zeigen, dass wir mit unseren Fachärzten, der Apotheke, Optikern, einem Reformhaus, zwei Drogeriemärkten sowie zahlreichen Lebensmittelanbietern ein attraktiver Standort für gesundes Leben und Einkaufen sind.“ Den Auftakt der Veranstaltungsreihe macht am 20. März das Thema „gut sehen“. Neben einem Fachvortrag bieten die Augenoptiker Optik von Hof sowie Becker & Flöge am Aktionstag kostenlose Sehtests an. Am 25. März laden HAZ, NP und ECHO in ihre Geschäftsstelle im CCL zu einem Gesundheits-Quizz ein. Hauptpreis des unterhaltsamen Tablet-Spiels ist eine Smart Watch Samsung S3 Gear Classic im Wert von 399 Euro. Gestiftet wird der Preis vom expert Technikmarkt im CCL. „Diese Smart Watch ist ideal zum Laufen geeignet und erfasst Trainingsdaten wie Puls und Geschwindigkeit“, erläutert expert-Marktleiter Claudio Calderaro. Am 31. März locken unter dem Motto „gesund genießen“ schließlich leckere Probieraktionen ins CCL, und wer seinen Blutzuckerspiegel kontrollieren lassen möchte, hat dazu in der City Apotheke Gelegenheit. Die kostenlosen Fachvorträge finden jeweils um 18.30 Uhr statt. Anmeldungen nimmt die HAZ/NP-Geschäftsstelle im CCL persönlich oder unter Tel. (0511) 72 80 80 entgegen. Hier das Vortragsprogramm im Überblick:20. März: Gut sehen mit gesunden Augen21. März: Pollenallergien auf dem Vormarsch22. März: Aufräumen mit Diätmythen – bewusste Ernährung23. März: Volksleiden Rücken24. März: Vorteile und Risiken künstlicher Hüftgelenke25. März: Die neuesten Mittel gegen Migräne und andere Kopfschmerzen27. März: Runter vom Sofa – wie man seinen inneren Schweinehund besiegt28. März: Qigong – Gesundheit für Körper und Seele29. März: Zahngesundheit30. März: Konzentrationsschwäche bei Kindern – Ursachen und Therapien31. März: Diabetes - naht das Ende der Zuckerkrankheit?01. April: Was unsere Ohren krank macht