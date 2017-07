Fotomotiv in Kananohe entdeckt

Kaltenweide (gg). Hobby-Fotograf Artur Segadlo hat immer wieder Glück und findet beeindruckende Motive in der Welt der Tiere. Hier hat er für das ECHO eine Situation auf einem Hühnerhof in Kananohe festgehalten, die Schmunzeln lässt. Die Schar der emsigen Hühner, denen das Futter wichtig ist, steht im Kontrast zum Pfau in Prachtgehabe. Überheblich steht er da. Offensichtlich ist die Kunst der Schönheit wichtiger als die schlichte Gier.