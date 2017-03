Ehrung bei Reservistenkameradschaft

Langenhagen (ok). Bei der jüngsten Versammlung der Reservistenkameradschaft Gerhard von Scharnhorst Langenhagen ehrte Oberbootsmann d.R. Bernd Schaumann die Stabsgefreite Maria Prüfer für eine besondere Leistung. Die junge Frau hatte das Deutsche Sportabzeichen absolviert, bekam als Erste im Jahr 2017 die Urkunde überreicht. Bernd Schaumann steckte ihr das Sportabzeichen in Gold an.