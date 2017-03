Gospel in Engelbostel

Helstorfer Chor singt am 2. April in der Martinskirche

Engelbostel/Schulenburg. Er ist wieder da: Vor anderthalb Jahren war der Helsdorfer Chor „Joy of Gospel“ schon einmal in der Martinskirche zu Gast, am Sonntag, 2. April, kommt er wieder. Um 18 Uhr will der Chor sein Jubiläumsprogramm in Engelbostel vorstellen; es ist nämlich 20 Jahre her, dass sich die Sängerinnen und Sänger in Neustadt zusammen gefunden haben. Mit altbekannten und neuen Gospels wollen sie Gott mit Musik loben und die Gemeinde mitreißen, bringen aber zudem auch wieder Jazz- und Popmelodien mit. In der Pause gibt es Getränke und Leckereien im Gemeindehaus; der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.