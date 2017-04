Gottesdienst für Biker

FeG Kaltenweide lädt für Sonntag, 7. Mai, um 11 Uhr ein

Kaltenweide (ok). Draußen wird es wärmer; die Motorradsaison steht vor der Tür. Eduard Dyck und Mario Licata von der Freien Evangelischen Gemeinde (FeG) am Erlengrund 8 in Kaltenweide planen für die Biker einen Gottesdienst, der am Sonntag, 7. Mai, ab 11 Uhr im Gemeindezentrum über die Bühne gehen soll. Diakon Dimitri Gossen unterstützt die beiden bei der Vorbereitung. Gossen: „Die Motorradfahrer sollten so bis 10.30 Uhr anreisen, können ihre Maschinen gern an der Zellerie parken.“ Um 11 Uhr geht es dann im FeG-Gemeindezentrum los; der Gottesdienst ist auf die Zweiradfahrer ausgerichtet. „Sie bekommen auch ihren Segen für die Motorradsaison.“ Die Biker werden nach dem Gottesdienst noch eine Runde auf ihren Motorrädern drehen, bevor gegrillt wird und Kaffee und Kuchen im Gemeindezentrum warten. Jeder, der sich angesprochen fühlt, ist herzlich willkommen.