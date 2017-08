Grandiose „Sazerac Swingers“

Sonntag Finale mit der „ Bigband des Gymnasiums Berenbostel“

Langenhagen (kr). Wer in New Orleans etwas auf sich hält, der trinkt einen Sazerac, den klassischen Cocktail auf der Basis von Roggenwhiskey oder Cognac, mit etwas Zucker und Peychaud´s Bitter verrührt und – ganz wichtig – in ein mit Absinth benetztes Glas gegeben, damit das Aroma unverwechselbar bleibt. Stark und spritzig, weich uns süffig. Diese geschmacklichen Attribute haben die „Sazerac Swingers“ musikalisch umgesetzt. Und man muss schon einen entsprechenden Cocktail trinken, um den durchaus gewöhnungsbedürftigen Bandnamen der Gütersloher Musiker zu verstehen, die diesmal als Septett auftraten. Treibende Kraft in dieser Formation, die zum vierten Mal in Langenhagen gastierte, ist Sänger Gitarrist, Komponist und Arrangeur Max Oestersötebier. Der Bandleader ist außerdem ein vorzüglicher Moderator, der mit Witz und Charme dafür sorgt, dass der berühmte Funke auf Anhieb überspringt. Exzellente Solisten, an der Spitze der Sohn des Bandleaders, der Trompeter Christian, der mit grandioser Virtuosität die Titel interpretiert. Das wirkt leicht und locker wie auch bei den anderen Bandmitgliedern, ausnahmslos ausgezeichnete Musikanten. Sie spielten technisch und musikalische so einzigartig, dass sie auch reine Dixieland-Puristen, die ihre liebgewonnen Stücke vermissten, ganz schnell auf ihrer Seite hatten. Was sie da beispielsweise aus dem „Tiger Rag“, eines der ältesten Stücke der Jazz-Geschichte machten, war Perfektion vom Feinsten mit einem Schuss Ironie. “Die „Sazerac Swingers“ lieferten ein atemberaubendes Programm ab. Beifallstürme des Langenhagener Publikums, die sich noch steigerten, als Programm-Macher Horst-Dieter Soltaus verkündete, dass die Gütersloher auch 2018 wieder im Rathaus-Innenhof auf der Bühne stehen.Den Schlusspunkt der Jazz-Matineen setzt am Sonntag die „Bigband des Gymnasiums Berenbostel“. Ein Ausnahme-Orchester, das schon etliche Preise gewann und schon dreimal das Prädikat „Beste Schüler Big Band Deutschlands“ errang. Die 1994 von Bodo Schmidt gegründete Formation überzeugt mit swingenden und anspruchsvollen Arrangements und verfügt über hervorragende Gesangs- und Instrumentalsolisten.