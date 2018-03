Feuer am Kaltenweider Erlebnispark

Kaltenweide. Zu einem Flächenbrand wurde die Feuerwehr Kaltenweide am Dienstagnachmittag um 17.17 Uhr alarmiert. Am Erlebnisspielpark an der Pfeifengrasstraße standen etwa 200 Quadratmeter Grasfläche in Flammen. Schnell wurde das Feuer mit Kübelspritze und Feuerpatschen eingedämmt und gelöscht. Unter Einsatzleitung von Daniel Müller waren 15 Feuerwehrleute mit drei Fahrzeugen vor Ort. Die Polizei Langenhagen hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.