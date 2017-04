Grillen mit der SPD

Treffpunkt Brinker Park am 30. April

Langenhagen. Die SPD-Abteilung lädt zum Grillen im Brinker Park unter dem Motto "Grill aus dem April" für Sonntag, 30. April um 15 Uhr ein. Willkommen sind Bürger, die bei der legendären Schinken-Bratwurst mit den SPD-Mitgliedern in das Gespräch kommen möchten. "Ganz egal ob Weltpolitik oder ein persönliches Anliegen hier vor Ort,“ erklärt Frank Stuckmann, Vorsitzender der SPD-Abteilung. Treffpunkt ist der Grillplatz im Brinker Park in der Nähe des Kinderspielplatzes (Eingang Fuhrenkamp). Anmeldungen können gerne per Whatsapp unter 01575 96 30 851 erfolgen. Bei unsicherer Wetterlage gibt es Informationen, ob die Veranstaltung stattfindet oder nicht, unter der Telefonnummer 01575 96 30 853.