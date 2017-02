Großer Festakt im November

Hospizverein feiert sein 25-jähriges Jubiläum

Langenhagen (ok). 25 Jahre Hospizverein – das Jubiuläum wird das ganze jahr über mit vielen Veranstaltungen gefeiert, oft geht es dabei sehr musikalisch zu. Die einzelnen Veranstaltungen werden dann noch rechtzeitig und zeitnah angekündigt. Nur so viel schon mal: Der große Festakt zum 25-jährigen Jubiläum geht am Freitag, 24. November, von 17 bis 20 Uhr über die Bühne. Zunächst steht aber die Jahreshauptversammlung am Donnerstag, 9. März, ab 19 Uhr im Anna-Schaumann-Stift auf dem Programm. Neu zu wählen sind bei den Wahlen der erste Vorsitzende, der zweite Vorsitzende, ein Schatzmeister und ein Beisitzer für den Bereich "Interessenvertretung der Ehrenamtlichen im Vorstand". Und willkommen sind auch noch Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den nächsten Vorbereitungskursus für Hospizhelfer, der am 24. und 25. Februar anläuft. Interessenten können sich gern unter der Telefonnummer (0511) 9 40 21 22 oder auch unter info@hospiz-langenhagen.de melden.