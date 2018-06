Großer Festumzug am Sonntag

Volks- und Schützenfest in Godshorn auf dem Le-Trait-Platz

Godshorn. Am Freitag, 15. Juni wird in diesem Jahr das Volks- und Schützenfest mit einem Kommers um 19 Uhr im Festzelt auf dem Le-Trait-Platz eröffnet. Danach findet eine Disco mit DJ Thomas statt; Eintritt. fünf EuroAm Sonnabend, 16. Juni, treffen alle Godshorner Schützen um 11:15 Uhr auf dem Le-Trait-Platz. Ausmarsch und anbringen der Königsscheiben bei der Schützenkönigin Aline Philippeit und beim Schützenkönig Heinz Mahlberg. Rückkehr zum Festzelt gegen 16 Uhr, wo für die am Ausmarsch Beteiligten eine Schützenvesper serviert wird. Ab 20 Uhr Tanz im Festzelt mit DJ Thomas; Eintritt: fünf Euro. Eröffnet wird der Tanzabend durch die Majestäten und allen Kettenträgern.Sonntag, 17. Juni, 11 Uhr: Gottesdienst im Festzelt, anschließend Mittagessen:Hochzeitssuppe – Pfefferbraten – Kaisergemüse – Kartoffeln – Nachtisch. Essenmarken können zum Preis von 13 Euro/Erwachsene und. 7,00 Euro/Kinder bis zwölf Jahre im Papierfachgeschäft Monika Frommeyer, Alt-Godshorn 86, gekauft werden.Ab 15 Uhr großer Festumzug: Le-Trait-Platz - rechts Alt-Godshorn – rechtsKapellenstraße – rechts Am Schapdamm – rechts Hauptstraße zum Festplatz. Nach Darbietungen aller Kapellen Ausklang des Schützenfestes.Die Kirchengemeinde Zum Guten Hirten und die Godshorner Schützen laden in diesem Jahr wieder zum Schützengottesdienst am Sonntag, 17. Juni, um 11 Uhr in das Festzelt am Le-Trait-Platz ein. Die Predigt hält Pastor Falk Wook.