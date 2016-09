Großer Spaß im Wasser

Kita-Kinder lernten schwimmen

Langenhagen. Kürzlich absolvierten 16 Kinder aus dem Zwölf-Apostel-Kindergarten einen vierwöchigen Schwimmkursus im Schwimmbad Godshorn. Für Vorschulkinder gibt es dieses Angebot in der jährlichen Routine. Es ist eine Gelegenheit für die fünf- bis sechsjährigen Kinder, noch vor Schulbeginn das Seepfedchen-Abzeichen zu erwerben.Anfangs teilweise noch vorsichtig bis ängstlich tasteten sich alle mit großem Spaß Tag für Tag näher an die Aufgaben heran. Schon bald bereiteten Springen und Tauchen keine Probleme mehr. Als Belohnung für die Ausdauer beim Üben der Bewegungen wurde dann ausgiebig geplanscht.Am Ende konnten schließlich neun Kinder voller Stolz ihr Seepferdchen aus den Händen der Bademeister Jürgen Hameister und Michael Pluta, die den Kurs wie schon in den vergangenen Jahren kindgerecht und liebevoll geleitet hatten, entgegennehmen.