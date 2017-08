Großveranstaltung auf der Marienburg

Kostenlose Busfahrten zu Ernst Müllers Jubiläumskonzert

Langenhagen (kr). Am Sonntag, 27. August, 17 Uhr, steigt anlässlich des 50. Geburtstags des „Hausorchesters seiner Königlichen Hoheit des Prinzen von Hannover“ das große Jubiläumskonzert im Innenhof des Schlosses Marienburg. Karten für dieses hochkarätige Ereignis unter der Leitung von Ernst Müllers sind zum Preis von 16 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren beim Langenhagener Echo im alten CCL erhältlich. Die Navi-Adresse ist Schloss Marienburg 1, 30982 Pattensen. Parkplätze stehen in 200 Meter Entfernung kostenlos zur Verfügung. Besuchern, die nicht mehr gerne Auto fahren, bietet das Langenhagener Echo einen tollen Service. Sie können mit dem Erwerb einer Eintrittskarte gleich eine kostenlose Busfahrt hinzu buchen. Los geht es am Sonntag um 15 Uhr vor dem Rathaus an der Konrad-Adenauer-Straße. Die Rückfahrt erfolgt nach der Veranstaltung gegen 19.15 Uhr. „Mit Edeltraud Leckebusch und Waltraud Heuer haben wir das Glück, für diese Aktion zwei private Sponsorinnen zu finden, die seit vielen Jahren unsere Auftritte besuchen“, betonte Ernst Müller gegenüber dem Langenhagener Echo, „wenn ein Bus ausgebucht ist, wird übrigens ein Zweiter zum Einsatz kommen.“ Außerdem verlost das Langenhagener Echo 5 x 2 Eintrittskarten. Wer mitmachen will kann eine entsprechende Mitteilung dem Echo zuschicken oder im Büro vorbeibringen.Seine hochkarätige Generalprobe für das Ereignis auf der Marienburg hatte Ernst Müller anlässlich der Hochzeit des Erbprinzen Ernst August mit Ekaterina Malysheva am 8. Juli nach deren kirchlicher Trauung gegeben. Bei einem anschließenden Galaempfang in der Galerie Herrenhausen übernahm der Langenhagener Musikdirektor mit seinem 35-köpfigen Orchester dort das musikalische Programm. Beim Open-Air-Konzert im Innenhof des Schlosses am 27. August stehen zunächst Kompositionen von Georg König V., dem letzten regierenden König von Hannover auf dem Programm. Von Giuseppe Verdi erklingen Melodien aus Opern wie „Der Troubador“, „La Traviata“, „Rigoletto“, „Nabucco“ und „Aida“. Mit Ausschnitten aus der Operette „Die lustige Witwe“ von Franz Lehár präsentiert Ernst Müller die leichte Muse ebenso wie mit Melodien aus dem Musical „Ma Fair Lady“ von Frederick Loewe. Zu hören auch Evergreens wie die Märsche „Der lustige Hannoveraner“ und „Auf der Lüneburger Heide“ sowie die „Glenn-Miller-Parade“ und das Medley „Dankeschön“ von Bert Kaempfert. Neu im Programm sind der bekannte Marsch „Pomp and Circumstance“ von Edward Elgar und der „Ernst-August-Marsch“ von Hermann Ludwig Blankenburg. Mit seiner bereits 1958 entstandenen Komposition „Welfengruß“ steuert Ernst Müller eine besondere Widmung für den Erbprinzen bei. Die Schirmherrschaft für die Großveranstaltung übernimmt Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil.„Das ist meine kleine Hauskapelle“, so titulierte der 1987 verstorbene Ernst August, Prinz von Hannover, schon 1967 die Musiker um Ernst Müller, die regelmäßig für ihn spielten. Das Hausorchester war geboren. Auch der Sohn und der Enkel des Prinzen setzten die fruchtbare Zusammenarbeit fort. Ernst Müller hatte sich schnell als verlässlicher Partner für die musikalische Begleitung unterschiedlichster Veranstaltungen des Welfenhauses qualifiziert. Sehr enge freundschaftliche Kontakte verband Ernst Müller mit dem 1954 geborenen Ernst-August und dessen Ehefrau Caroline von Monaco. In Langenhagen hatte sich der Prinz nach einem großen Empfang durch Stadtdirektor Klaus Rosenzweig, Bürgermeister Waltraud Krückeberg, Mitgliedern des Rats sowie Musikdirektor Ernst Müller und sein Orchester am 26. Mai 1989 auch in das Goldene Buch der Stadt Langenhagen eingetragen. Im Jahr 2004 übertrug der Prinz den land- und forstwirtschaftlichen Besitz des Hauses Hannover in Deutschland und Österreich, darunter auch das Schloss Marienburg und das Fürstenhaus in Hannover-Herrenhausen, seinem 1983 geborenen Sohn Ernst-August, der seit 2012 die Verwaltung leitet und auch zunehmend die Repräsentation des Welfenhauses wahrnimmt.Für Ernst Müller ist es immer wieder ein besonderes Ereignis, vor der eindrucksvollen Kulisse der Marienburg zu musizieren. Erbaut wurde das 130 Zimmer umfassende Schloss von den beiden Architekten Conrad Wilhelm Hase und Edwin Oppler. Es war im Jahr 1857 ein Geschenk von König Georg V. von Hannover an seine Ehefrau König Marie zu deren 39. Geburtstag. Der König ahnte damals nicht, dass dieser Liebesbeweis eine Tages zu den eindrucksvollsten Baudenkmälern in Deutschland gehören würde. Mit dem Rückgriff in die Bauweise des Mittelalters verwies der König auch auf die glorreiche Vergangenheit der Welfen-Dynastie, die im 12. Jahrhundert mit Heinrich dem Löwen einen der mächtigsten Reichsfürsten gestellt und deren Könige im 18. und 19. Jahrhundert 123 Jahre lang in Personalunion auch das Königreich Großbritannien und Irland regiert hatten. Der König selbst konnte die Marienburg allerdings nie mit eigenen Augen sehen er war in frühester Jugend erblindet.