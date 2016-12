Großzügige Langenhagenerin bedenkt Bedürftige

49 Gutscheine für warme Kleidung in Weidenbruch und Harkenkamp

Langenhagen (ok). Eine solch großzügige Spenderin hat Filialleiterin Anja Breust in ihren 29 Jahren bei C&A noch nicht erlebt: 49 Gutscheine à 25 Euro hat sie pünktlich zum Nikolaus an Doris Lange, Teamleiterin des Sozialberatungsdienstes im Rathaus, übergeben. Sie sind für Bedürftige in den Unterkünften im Weidenbruch und im Harkenkamp gedacht – 46 Erwachsene und drei Kinder können sich über tolle und praktische vorweihnachtliche Geschenke freuen. Und damit für jeden Einzelnen vielleicht noch ein warmes Kleidungsstück mehr drin ist, gewährt C&A einen Rabatt von jeweils 20 Prozent. Die Spenderin war bei gemeinsamen Überlegungen mit der ECHO-Redaktion auf die Idee gekommen, denjenigen in Langenhagen zu helfen, die oft am Rande der Gesellschaft stehen.