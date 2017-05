Grundschule sucht die besten Schüler

Traditioneller Leselöwen-Vorlesewettbewerb

Engelbostel. Jetzt wurde an der Grundschule Engelbostel wieder der mittlerweile schon traditionelle Leselöwen-Vorlesewettbewerb veranstaltet.In der Vorwoche fanden in den Klassen Projekttage mit dem Schwerpunkt Lesen statt. Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen zwei bis vier stellten während dieser Tage ein selbst gewähltes Buch vor und lasen einen Abschnitt daraus vor. Alle Mitschüler vergaben dabei Punkte nach bestimmten Kriterien, und so wurden pro Klasse zwei Sieger gefunden.Am vergangenen Mittwoch war es dann soweit: Die Spannung war groß, als die Sieger der zweiten, dritten und vierten Klassen gegen ihre Altersgenossen antraten, um vor ihren Mitschülern und einer Jury aus sechs Erwachsenen die Jahrgangssiegerin oder den Sieger zu ermitteln. Die Viertklässler hatten noch eine besondere Hürde zu nehmen: Sie mussten eine unbekannte Textstelle aus dem neu erschienen Buch „Die Händlerin der Worte“ vorlesen. Bewertungskriterien waren zum Beispiel die Lesetechnik, die Textgestaltung sowie die Präsentation der Bücher. Die Entscheidung fiel der Jury gar nicht so leicht, denn alle Kinder hatten sich gut auf diesen Tag vorbereitet. Doch am Ende standen die Sieger fest: In der Klassenstufe zwei siegte Lisa Koch, bei den dritten Klassen gewann Antonia Kastner und im Jahrgang vier setzte sich Sila Nur Sahin durch. Als Preise erhielten alle zwölf Klassensieger Bücher, die von der Buchhandlung Böhnert und dem Förderverein unserer Schule gestiftet wurden. Die Sieger bekamen zusätzlich den so genannten „Leselöwen“ aus Plüsch.