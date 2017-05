Jugend der Schützengesellschaft Langenhagen bei Kreismeisterschaft erfolgreich

Langenhagen. Bei den Kreisverbandsmeisterschaften des Kreisschützenverbandes Wedemark-Langenhagen 2017 haben die Jungschützen der Schützengesellschaft Langenhagen auf dem Schießstand Langenforth in den verschiedenen Wettkampfklassen und Disziplinen gute Ergebnisse erzielt. In der Disziplin 10 Meter Luftgewehr Freihand erreichte Bjarne Dockhorn in der Schülerklasse den dritten Platz, Fabian Ullrich in der Jugendklasse den fünften Platz, Pascal Ullrich in der Juniorenklasse B den zweiten Platz und Marc Fritzen in der Juniorenklasse A den dritten Platz.In der Disziplin Kleinkaliber 100 Meter Freihand wurden in der Juniorenklasse Marc Fritzen Zweiter und Pascal Ullrich Dritter.Die Jugendabteilung des Vereins würde sich freuen, wenn sie neue Mitglieder begrüßen könnte. Die Trainingszeiten auf dem Schießstand Grenzheide sind montags und mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr. Interessierte Jugendliche können sich bei den Jugendleitern Thomas Wilde, unter der Telefonnummer (0511) 77 66 62, und Achim Vogel (Telefon 0511/73 33 75) melden.