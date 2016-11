Haltestelle Advent

Aktion am Bahnhof Pferdemarkt

Langenhagen (gg). Das Bahnhofsgebäude Pferdemarkt an der Karl-Kellner-Straße erstrahlt in neuem Glanz. Passend zum Advent gibt es Programm. am Sonntag, 27. November, von 14 bis 17 Uhr öffnet die Malschule Paliga einen Bastel- und Maltisch für Kinder. Parallel gibt es die Ausstellungseröffnung "Die Geschichte des Bahnhofs Pferdemarkt", die in Kooperation mit der AG GLIEM ("Ganz Langenhagen ist ein Museum"), der Kulturstiftung und dem Stadtheimatpfleger Hans-Jürgen Jagau entstanden ist. Autor Joachim Vogler hat Wissenswertes aus seinem Buch "Langenhagen ist am Zug" beigetragen; die Ratsfrauen Gabriele Spier und Ulrike Jagau zeichnen für viele Ideen und die Organisation verantwortlich.