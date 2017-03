Handwerker und Geflüchtete zusammenbringen

Netzwerktreffen am Montag, 20. März, im Quartierstreff in Wiesenau

Langenhagen (ok). Fachkräfte – gerade auch für Handwerksfirmen – fehlen an allen Ecken und Enden. Und in den Quartierstreff in Wiesenau sind seit etwa zwei Jahren insgesamt 100 Geflüchtete gekommen, um die deutsche Sprache zu lernen. Da könnte eine Verbindung draus entstehen, denn die berufliche Integration von Flüchtlingen ist ein zentraler Punkt, wenn über Integration gesprochen wird. Der Verein win möchte zusammen mit der Kreissiedlungsgesellschaft Hannover (KSG) Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind, beim Einstieg ins Berufsleben unterstützen, will feststellen, welche Firmen passen könnte. „Wer hoffen, dass Viele ihre Tür und ihr Herz öffnen, auch bereit sind, bürokratische Hürden in Kauf zu nehmen“, sagt Quartiersmanagerin Claudia Koch. Mit dem Kooperationspartner, der Stadt Langenhagen, haben die Initiatoren jetzt Briefe an Firmen rausgeschickt, auch schon einige Rückmeldungen erhalten. Denn: am Montag, 20. März, findet um 10 Uhr das Netzwerktreffen „Berufliche Integration von Flüchtlingen“ im Quartierstreff statt. Dann wird auch Unternehmer Stefan Rauschke, Geschäftsführer einer Tischlerei, von seinen Erfahrungen berichten. Seit einigen Monaten ist ein junger Mann bei ihm beschäftigt, der über den Sprachkursus für Flüchtlinge im Quartierstreff vermittelt wurde. Außerdem ist Dieter Bergmann mit von der Partie, der gemeinsam mit weiteren Ehrenamtlichen diesen Sprachkursus anbietet. Und auch Dina de Haas von der Kausa Servicestelle Region Hannover und die Betriebe in allen Fragen zum Thema Ausbildung von Flüchtlingen. Erwerbstätigkeit ist immer ein Schlüssel für Integration. Zur Zeit leben rund 850 Geflüchtete in Langenhagen; etwa 300 sind in Beruf, Ausbildung, Praktikum oder anderen qualifizierenden Maßnahmen. Die KSG sieht die Initiative als soziales Engagement, will Erfahrungen sammeln, um Barrieren abzubauen. In einem zweiten Schritt sollen dann geeignete Geflüchtete mit den Firmen zusammengebracht werden. Wer als Unternehmer Interesse an dem Projekt hat, sollte am 20. März in den Quartierstreff an der Freiligrathstraße kommen. Und was Siegfried Volker von der KSG ganz wichtig ist: „Es geht uns nicht darum, billige Arbeitskräfte zu vermitteln.“