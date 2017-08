Happy Martini in Engelbostel

Musikalisches Gemeindefest der Martinskirchengemeinde am Sonntag, 20. August

Engelbostel/Schulenburg. Am Sonntag, 20. August feiert die Martinskirchengemeinde wieder ihr musikalisches Gemeindefest Happy Martini. Bei hoffentlich gutem Wetter geht es um 11 Uhr mit einem Gottesdienst draußen vor der Kirche los, in dem auch die neuen Kitakinder sowie die neuen KU8-Konfirmanden begrüßt werden. Das Musikteam 96eins wird den Gottesdienst mitgestalten. Vikar Jens Wening und Pastor Rainer Müller-Jödicke wollen eine Dialogpredigt halten.Unmittelbar nach dem Gottesdienst wird das neue Klettergerüst neben dem Kindergarten offiziell eingeweiht, das die Kitakinder schon vor einigen Wochen gleich nach der Fertigstellung für sich erobert hatten. „Alle Spender und Förderer sind herzlich dazu eingeladen“, sagt Kitaleiterin Frauke Kiel, die immer noch über den mittleren fünfstelligen Kontostand staunt, der an Zuschüssen und Spenden für die Erneuerung des Spielgeländes zusammen gekommen ist. Auf dem Gelände gäbe es Spielstationen für Klein und Groß.Danach beginnt das Festprogramm mit Musik und vielen Ständen zum Essen und Trinken. „Alle Einnahmen sind wieder für die halbe Stelle unserer Diakonin Nora Rolf bestimmt“, kündigt Michael Vogt vom Förderkreis an und würdigen den großen Erfolg der Religionspädagogin, die seit über zwei Jahren für die Kinder- und Jugendarbeit der Martinskirchengemeinde verantwortlich ist.„Es gibt neben der Kaffeestube kalte Getränke, Pommes und Bratwurst sowie Crêpe und kulinarische Köstlichkeiten“, zählt Kirchenvorsteher Heiko Fienemann auf und blickt auf das Musikprogramm: „Nicht nur der Gemeindechor „Back to Church“ und das Musikteam „96eins“ werden auf die Bühne kommen, sondern auch das Engelbosteler Gesangsduo Stephanie und Fritz Hamburg sowie die Kirchenkreisband Sound Factory. Pastor Müller-Jödicke ist gespannt auf den inhaltlichen Beitrag der Jugendlichen: „In all unserem Feiern lädt die Jugendgruppe zu einem besinnlichen Psalmgarten auf die Kirchturmwiese ein.“