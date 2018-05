Mit-Mach-Gottesdienst mit "Voices of Joy" am 10. Juni

Krähenwinkel/Kaltenweide. Das Oberthema der drei Mit-Mach-Gottesdienste sind "Töne und Klänge". Am Sonntag, 6. Mai, zum Hof-Gottesdienst stand das Thema "Laut und Leise" im Mittelpunkt. Wobei die Gemeinde ganz toll mitgemacht hat und uns passenderweise der Posaunenchor unterstützt hat. Nun iläuft am Sonntag, 10. Juni, das Thema "Harmonie und Dissonanz". Harmonisch das Leben leben, genießen, das hat bei den meisten Menschen oberste Priorität. Aber schafft man dies? Gehört die Dissonanz oder der Missklang nicht auch dazu? Warum ist das so? Und nimmt Jeder die eine Sache gleich wahr? Mit diesen und anderen Fragen wollen wir uns in diesem Gottesdienst, nun mit Unterstützung des Gospelchores, auseinandersetzen. Ein dritter Gottesdienst mit dem Thema "Takt und Rhythmus" folgt am 29. Juli. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes übernimmt übrigens der Gospelchor "Voices of Joy" mit einigen Liedern, die er im vergangenen halben Jahr einstudiert hat. Der Chor freut sich übrigens immer über neue Mitstreiter, vor allen Dingen Männer.