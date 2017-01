Hauswand und Autos besprüht

Polizei Langenhagen sucht dunkel gekleideite Männer

Langenhagen. Zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, wurden am Sollingweg eine Hauswand und mindestens zehn Autos in der Nähe mit roter Lackfarbe „ACAB“, „185 Free LAX“, „Was geht“ und „(eine kleine Zeichenfigur)“ besprüht. Es wurden Spuren gesichert. Heute um drei Uhr hielten sich im Sollingweg / Ecke Bothfelder Straße drei bis vier schwarz und dunkel gekleidete Männer auf. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei Langenhagen in Verbindung zu setzen.Hinweise auf die Täter liegen zurzeit noch nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15..